بالصور ، إكتشاف بئر أثري في دير مار بهنام وأخته سارة في ناحية نمرود بعد تحريرها من تنظيم داعش

2019/02/05 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل/خاص تعد مدينة نمرود الأثرية الواقعة قرب الموصل درة الحضارة الآشورية، فهي كنز لأهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين.وأشهر مواطن الآثار في بلد عرف بأنه مهد للحضارات.سيطر عليها تنظيم الدولة عام 2014، وبعد عامين أعلن الجيش العراق استعادتها بمعركة الموصل.في الخامس من شباط عصر هذا اليوم ، إكتشف […]

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