فيديو.. سياسية عراقية: النساء أقل فساداً.. امنحوهن الوزارات الأمنية

2019/02/05 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة للملازم لارا فاضل من الشرطة المجتمعية NASnew.com بغداد – ناس طالبت النائبة السابقة فيان دخيل، الثلاثاء، بمنح النساء دوراً اكبر في الكابينة الوزارية، منتقدة خلو كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي –التي لم تكتمل حتى الآن- من أي وزيرة.وقالت دخيل، في حديث لـ “ناس” (5 شباط 2019) “تفاجأنا بخلو كابينة عبدالمهدي من […]

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