الحلبوسي يهاتف حسين نعمة وييحدد موعداً لاستقباله

2019/02/05 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الفنان حسين نعمة بعد مناشدته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اثارت جدلًا في الأوساط الشعبية والثقافية بسبب مطالبته دول الخليج لمساندته وتحسين ظروفه المعاشية. وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 شباط 2019)، إن “رئيس مجلس النواب اطمأنَّ خلال […]

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