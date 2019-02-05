2019/02/05 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/مثنى النهار/..كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد عبدالله الجبوري عن اصدار قرار بشأن مرض الثلاسيميا.

وقال الجبوري ان القرار يتضمن فرض رسوم على المقبلين على الزواج بمبلغ قدره ٣٥ الف دينار عن كل عقد زواج على ان يتم تقسيم المبلغ المستحصل بين المحافظة ودائرة الصحة و جمعية الثلاسيميا.واوضح ان حصة دائرة الصحة ستكون ٤٠ % ، فيما يخصص ٣٥ % لجمعية مرضى الثلاسيميا في محافظة نينوى، و 25% لخزينة محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تخصص جزء من اجور فحص المقبلين على الزواج لمرضى الثلاسيميا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تخصص جزء من اجور فحص المقبلين على الزواج لمرضى الثلاسيميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).