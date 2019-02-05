دوري ابطال ينتظر قراراً تاريخياً من “اليويفا”

2019/02/05 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ينتظر أن تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” خلال اجتماعها المقبل، مقترحا لإلغاء قاعدة الهدف خارج الميدان في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية.وبحسب صحيفة “Kicker” الألمانية، فإن اللجنة التنفيذية لـ”اليويفا”، ستطرح هذا المقترح للمناقشة، خلال اجتماعها المزمع عقده غدا في روما، وستدعو اللجنة إلى إلغاء هذه القاعدة.ومن بين الأسباب التي […]

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