آل الشيخ يطالب بمعاقبة الداخلية ويلمح لظلم إنبي أمام الأهلي

2019/02/05 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعرب تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، عن استيائه من واقعة نزول ضابط شرطة إلى أرض الملعب، خلال مواجهة فريقه أمام الداخلية، مطالبًا اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات على النادي الشرطي.

وكان أحد الأشخاص بزي شرطي قد نزل إلى أرض ملعب استاد الشرطة خلال المباراة، لكنه اتضح بعد ذلك أنه ضمن الجهاز الطبي لفريق الداخلية.

آل الشيخ علق على الواقعة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نريد إجابة عما حدث البارحة في مباراة الداخلية، ونزول رجل الأمن بالزي الرسمي وبسلاح لأرض الملعب".



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وأضاف: "ما هي العقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم؟".

وكانت المباراة قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى النقطة 42 محتلًا الوصافة.

في إطار آخر، ألمح مالك بيراميدز إلى وجود أخطاء تحكيمية خلال مواجهة الأهلي وإنبي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت.

حكم اللقاء ألغى هدف للفريق البترولي في الوقت القاتل بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

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واكتفى آل الشيخ بكتابة: "التحكيم"، عبر صفحته، ليلمح بعدم صحة إلغاء هدف إنبي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ13.💢رسميًا : الاتحاد الإنجليزي يطلب توضيح كتابيًا من يورجن كلوب بعد تصريحاته عن حكم مباراة وست هام وليفربول أمس.هذا ما قاله كلوب بالأمس👇◀️ يبدو أن حكم المباراة عرف بين شوطي المباراة، بأن الهدف جاء من تسلل، وذلك يُفسر قراراته الغريبة، فهو رأى أن النقطة لكل فريق ستكون عادل".



pic.twitter.com/FJqUAFVJSO— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

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