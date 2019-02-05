2019/02/05 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما تاثير الاتفاقية العراقية الاردنية على الطريق الدولي؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4nqBL3w1LN8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما تاثير الاتفاقية العراقية الاردنية على الطريق الدولي؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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