2019/02/05 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد العباسي عضو تحالف الاصلاح والاعمار للعهد: تصريحات ترامب ادت الى التقاء الغريمين الفتح وسائرون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/05 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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