غدا .. اتحاد الأدباء ينظم وقفة احتجاجية على اغتيال د.علاء مشذوب

2019/02/05 | 23:16

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(المستقلة)..يقيم اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، صباح يوم غد الأربعاء، في مبناه بساحة الأندلس وقفة احتجاجية على اغتيال الروائي والكاتب د.علاء مشذوب.واعلن الاتحاد عن مشاركته “بقوة” في المسيرة الاحتجاجية الشعبية التي ستنطلق الساعة٣ عصر غد الأربعاء من ساحة كهرمانة نحو ساحة التحرير بمشاركة وفود أدباء بغداد وبابل وديالى والنجف وكربلاء وسامراء..

وكان مسلحون مجهولون قد اطلقوا النار على الكاتب والاديب علاء مشذوب الخفاجي بالقرب من باب منزله في شارع ميثم التمار، وسط محافظة كربلاء قبل يومين

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