2019/02/05 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 1.7% عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل "نايمكس" أدنى مستوى بأسبوع مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، وترقب بيانات المخزونات.





وتراجع الخام الأمريكي مع تركيز المستثمرين على البيانات السلبية في الولايات المتحدة، حيث نما قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ يوليو الماضي، فيما انخفضت طلبيات المصانع الأمريكية بعكس التوقعات، مما يزيد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.





كما تعرض الخام للضغط مع توقعات زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي،على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وكان وزير الطاقة في روسيا أعلن أمس أن بلاده لديها التزام كامل للخفض التدريجي لإنتاج النفط، مشيراً إلى أن الإنتاج هبط بمقدار 47 ألف برميل يومياً في يناير عن مستويات أكتوبر.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.7% عند 53.66 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 29 يناير الماضي.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 61.97 دولار للبرميل.





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