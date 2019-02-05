2019/02/05 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع سهم "بوينج" نحو 3% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع أعلى 400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.





وتلقى سهم "بوينج" الدعم بعد أن أعلنت اعتزامها القيام باستثمارات كبيرة في "إيرون"، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير طائرة تفوق سرعة الصوت.





ومنذ بداية عام 2019، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 26% بعد نتائج الأعمال القوية وتزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بأكثر من تقديرات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، فيما سجلت إيرادات قياسية تجاوزت 100 مليار دولار في إجمالي 2018.





وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 2.9% إلى 408.63 دولار، بعد ان سجل مستوى 409.10 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





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