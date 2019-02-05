2019/02/05 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على عبوات قمعية ومضادة للدروع واحزمة ناسفة خلال عملية تفتيش جنوب الموصل.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية تفتيش شملت عدة قرى في قضاء الحضر جنوب الموصل بناء على معلومات استخبارية دقيقة.وأضاف أن العملية اسفرت عن العثور على ثماني عبوات قمعية وأربع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعثر على عبوات قمعية ومضادة للدروع واحزمة ناسفة جنوب الموصل (صور)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعثر على عبوات قمعية ومضادة للدروع واحزمة ناسفة جنوب الموصل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).