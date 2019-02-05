روحاني مخاطباً ترمب: تتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية

2019/02/05 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - وكالاتقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، مخاطباً الرئيس الأمريكي ترمب، بأنه قد كشف عن نواياه، ببقائه في العراق، وأنه يعادي شعوب المنطقة ويتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص.ونقلت وكالة "فارس" عن الرئيس روحاني قوله، في كلمة له خلال مراسم إهداء جائزة كتاب "السنة"، وهو يوجه كلامه إلى ترمب: "أنت تعادي شعوب منطقتنا، وتتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص".وأضاف، "لقد قلت إنكم بقيتم في العراق لمحاربة الإرهاب، ومن الجيد أنك كشفت عن نواياك بأنكم في العراق ليس بسبب الإرهاب ولا من أجل الشعب العراقي، وإنما تريدون البقاء في العراق لمراقبة إيران، وهذا المنطق يرفضه كل عراقي وإيراني، أنت تقول صراحة أنك تحتل جزءا من الأراضي العراقية للتجسس على البلد المجاور للعراق".مشيراً الى أن "تصريحات ترمب لا تتوافق مع أي منطق في العالم، وأنه يكشف عن أن الهدف الحقيقي من تواجد القوات الأميركية في أفغانستان والمنطقة، وهو لمراقبة إيران أو روسيا أو الصين".وأضاف روحاني مخاطباً الأميركيين: "أنتم الذين لديكم أسطول وقوة بحرية، راقبوا البحار، ولديكم قوة جوية قوية، فلماذا تحتلون أراضي دول أخرى، ولماذا تكذبون".

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