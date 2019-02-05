2019/02/05 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مقتل ارهابي والقبض على اثنين اخرين في ديالى

05/02/2019 22:55:00 PM |

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واع بغداد

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الثلاثاء، عن مقتل ارهابي والقاء القبض على اثنين اخرين خلال تعرضهم لقوة امنية جنوب بعقوبة.

وقال العبادي في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى بالاشتراك مع فوج طوارئ ديالى السابع ومفرزة من الجيش العراقي، وخلال عملية دهم وتفتيش في مناطق بزايز بهرز جنوب بعقوبة، اشتبكت مع الارهابيين داخل مضافة تابعة لهم".

وأضاف، أن "الاشتباكات اسفرت عن مقتل ارهابي والقبض على اثنين اخرين وضبط كميات من الاسلحة الخفيفة والاعتدة، كانت بحوزتهم"، مبينا أن "شرطةديالى تواصل عمليات الدهم والتفتيش لمطاردة الخلايا الارهابية النائمة والقضاء عليها".

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