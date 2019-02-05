مركز الاعلام الرقمي : تفعيل ميزة حذف الرسائل في فيسبوك ماسنجر

2019/02/05 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد اكد #مركز_الاعلام_الرقمي ان الفيسبوك بدأ فعليا تطبيق خاصية حذف الرسالة بعد القيام بارسالها في تطبيق فيسبوك ماسنجر .واوضح فريق المركز : ان المستخدمين سيتمكنون من حذف الرسائل التي أرسلوها من خلال الماسنجر وذلك بعد 10 دقائق من ارسالها فقط .واشار المركز الى توجه اغلب تطبيقات التراسل الفوري الى تفعيل […]

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