رسمياً.. ميسي يقود قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

2019/02/05 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوغرانا لمباراة ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.وشهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابته في مباراة فالنسيا الماضية، بينما يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:تيرشتيغن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، مالكوم، لينجليت، موريلو، جوردي ألبا، برنس بواتينغ، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين

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