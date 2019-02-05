الشابندر: لا احد يوافق على مخطط ترامب والمنطقة ستشهد معركة قادمة

2019/02/05 | 23:29

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بغداد :سومر نيوز

بين النائب السابق عزت الشابندر، الثلاثاء، ان المنطقة ستشهد معركة قادمة والمنتصر فيها العراق، لافتاً ...

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