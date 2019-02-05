كوردستان تستقبل 26 ألف سائح خلال 48 ساعة

2019/02/05 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن استقبال الاقليم اكثر من 26 الف سائح خلال اليومين الماضيين فقط.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي انه "بمناسبة العطلة الربيعية لمدارس العراق توجه اكثر من 26 الف سائح الى الاقليم خلال ايام 1 و2 من شهر شباط الجاري فقط لتمضية ايام العطلة في اقليم كوردستان".

واضاف روستي "استمر وصول السياح الى اقليم كوردستان في الايام التالية"، لافتا الى ان "ذلك ادى لتحرك ملحوظ في اسواق اقليم كوردستان".

ويتوجه العديد من مواطني المدن العراقية في الوسط والجنوب، الى اقليم كوردستان، في ايام العطل والاعياد والمناسبات الخاصة، لوجود العديد من المناطق السياحية والترفيهية.

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