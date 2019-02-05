فحوى اجتماع وفد حماس مع المخابرات المصرية في القاهرة

2019/02/05 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حركة حماس، مساء الثلاثاء، فحوى الاجتماع بين فدها برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ووزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القاهرة.

وقالت حركة حماس، في تصريح صحفي، “عقد في القاهرة وفد من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية لقاءً مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وتم اللقاء في أجواء إيجابية.

وبحث القاء، وفق بيان حماس، “التأكيد على عمق العلاقة الثنائية والدور التاريخي الذي تقوم به الشقيقة مصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله، وجرى التأكيد على استمرار العمل من أجل تطوير هذه العلاقة بما يخدم الشعب الفلسطيني والمصالح العليا المشتركة”.

كما تم استعراض الأوضاع السياسية، التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة، والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس واللاجئون، وتشديد الحصار على غزة، واستمرار ابتلاع الاستيطان للأرض وتقطيع أواصل الضفة ومعاناة الأسرى في السجون.

وأكدت حركة حماس رفضها لكل المشاريع التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطيني،ة سواء ما يسمى بصفقة القرن أو غيرها.

كما تناول الاجتماع الوضع الداخلي الفلسطيني والأهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد.

وتناول اللقاء، بحسب حماس، “الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وأكد الأشقاء المصريون على ضرورة الالتزام بالتفاهمات من الإسرائيليين مع ضرورة ضبط الميدان لحماية ارواح الفلسطينيين والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرات واستخدام الأدوات السلمية”.

وشكرت قيادة حركة حماس جمهورية مصر العربية على استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وتسهيل حركة المسافرين، وقالت “إن الوزير أكد على قرب الانتهاء من تطوير العمل في معبر رفح تسهيلاً على شعبنا في قطاع غزة واستمرار إدخال البضائع إلى قطاع غزة للتخفيف عنهم”.

وأكدت حركة حماس على أهمية الحفاظ على أمن مصر وتطوير العمل من أجل حماية الأمن المشترك، كما تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الأجهزة المختصة في القطاع على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وقالت: “وعبر الإخوة المصريون عن شكرهم لهذه الجهود المبذولة”.

وكان وفد حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، غادر قطاع غزة إلى القاهرة يوم الأحد الماضي، لاستكمال المباحثات مع المسؤولين المصريين في ملف التهدئة وترتيب البيت الفلسطيني.

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