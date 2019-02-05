لجنة المنتخبات تستدعي مدرب الوطني كاتانيتش لمناقشة مشاركتنا في بطولة اسيا

2019/02/05 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة المنتخبات اجتماعها الخاص من اجل مناقشة مشاركة المنتخب

الوطني في بطولة امم اسيا، والتي اختتمت مؤخرا في الامارات، والتي خرج

منها منتخبنا من دور الـ 16 بعد خسارته امام منتخب قطر الفائز بلقب

البطولة.وقدم رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى، تقريراً مفصلاً عن مشاركة

المنتخب في البطولة والذي تمت مناقشته من قبل اعضاء اللجنة، التي من

المقرر ان تجتمع بمدرب منتخبنا الوطني، كاتانيتش، خلال الفترة المقبلة

والتي سيقدم فيها المدرب تقريرا مفصلاً منذ اليوم الاول لتسلمه مهمة

تدريب المنتخب الوطني ولغاية الانتهاء من بطولة كأس اسيا، والاستماع

الى وجهة نظره حول ما قدمه للمنتخب خلال الفترة السابقة.وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، قضية وجود محلل فني واحصائي مع المنتخب

الوطني، بالاضافة الى وجود مستشار فني وطبيب نفسي يرافق المنتخب

الوطني خلال البطولات والاستحقاقات المقبلة.وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى: ان اللجنة، وعلى مدى يومين،

ناقشت مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا بشكل كامل من اجل الوقوف

على كل التفاصيل التي عجلت بمغادرة البطولة، خصوصاً بعذ الاداء الجيد

الذي ظهر عليها منتخبنا في مباريات الدور الاول.وعلى صعيد اخر، ناقشت لجنة المنتخبات موضوع تسمية الملاكات التدريبية

لمنتخبات الفئات العمرية التي تنتظرها استحقاقات خلال الفترة المقبلة

بعد انتهاء عقود الكوادر التدريبية.وناقشت اللجنة مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في بطولتي اسيا،

والنتائج التي خرج منها المنتخبان، ومن المؤمل ان ترسل اللجنة

توصياتها بشأن تسمية مدربي منتخبات "الشباب ، الناشئين ، الاشبال" الى

اتحاد الكرة من اجل البت بأسماء المدربين النهائية التي سيقع عليها

الاختيار لقيادة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

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