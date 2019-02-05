2019/02/05 | 23:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد مركز الاعلام الرقمي، ان "الفيسبوك" بدأ فعليا بتطبيق خاصية حذف الرسالة بعد القيام بإر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفعيل ميزة حذف الرسائل في فيسبوك ماسنجر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أكد مركز الاعلام الرقمي، ان "الفيسبوك" بدأ فعليا بتطبيق خاصية حذف الرسالة بعد القيام بإر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفعيل ميزة حذف الرسائل في فيسبوك ماسنجر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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