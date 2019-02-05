2019/02/05 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u0-zro0PNDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات بمراجعة الاتفاقية مع الأردن .. و إسرائيل أحد الأسباب !! .. شاهد ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالبات بمراجعة الاتفاقية مع الأردن .. و إسرائيل أحد الأسباب !! .. شاهد ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).