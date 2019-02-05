رئيس مجلس النواب الاردني يصل بغداد والحلبوسي اول مستقبليه

2019/02/05 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة الى بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد نيابي كبير، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة التي تستغرق عدة ايام لقاءات وحوارات لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك.

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