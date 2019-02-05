أمين عام سابق للجامعة العربية يكشف عن محاولة لإغتياله في العراق

2019/02/05 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف أمين عام سابق لجامعة الدول العربية، عن تعرضه لمحاول إغتيال في العراق.

ورد عمرو موسى في مقابلة صحفية على صحة أنباء تعرضه لمحاولتي اغتيال، إحداهما في لبنان والأخرى في العراق، قائلا: تردد ذلك أكثر من مرة، لكن الحقيقة أني تلقيت تهديدات كثيرة، لكن لم تصل إلى حد المحاولة الفعلية، وفي المجمل لم أهتم".وبين "كانت الحراسة حولي مُشددة على الدوام، وفي العراق حيث كانت أكثرية التهديدات، خاصة عندما كنت مُصممًا على السفر في مواقيت صعبة أمنيًا فعلاً كانت الحراسة مشددة جدًا وقامت بها قوات البشمركة الكردية".انتهى

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