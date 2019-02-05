تفعيل ميزة حذف الرسائل في فيسبوك ماسنجر

2019/02/05 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مركز الاعلام الرقمي ان الفيسبوك بدأ فعليا تطبيق خاصية حذف الرسالة بعد القيام بارسالها في تطبيق فيسبوك ماسنجر.

واوضح فريق المركز في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخ منه اليوم ان "المستخدمين سيتمكنون من حذف الرسائل التي أرسلوها من خلال الماسنجر وذلك بعد 10 دقائق من ارسالها فقط".واشار المركز الى توجه اغلب تطبيقات التراسل الفوري الى تفعيل هذه الميزة لحاجة المستخدم لها اذا ما قام بارسال رسالة ما بصورة خاطئة.انتهى

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