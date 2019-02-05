تضييق الخناق على داعش شرقي الفرات في سوريا

2019/02/05 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد مع استمرار تضييق الخناق على تنظيم داعش على الحدود السورية مع العراق، ترتفع وتيرة تدفق الفارين من جنسيات مختلفة، من مناطق سيطرة التنظيم شرقي الفرات في سوريا، إلى مناطق سيطرة القوات الكردية.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن 110 مدنيين على الأقل تمكنوا من الفرار من منطقة الباغوز، شرقي الفرات، نحو […]

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