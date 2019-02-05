فيديو: كاميرا “ناس” تستطلع آراء ومداخلات المشاركين في ملتقى مركز الرافدين

2019/02/05 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يواصل مركز الرافدين للحوار، الثلاثاء، اعمال الملتقى الذي ينظمه في العاصمة بغداد، بحضور أغلب قيادات الدولة العراقية، ودبلوماسيين ونخب ثقافية وإعلاميين.واستطلعت كاميرا “ناس” (5 شباط 2019) آراء مشاركين من العراقيين ودول الجوار في المؤتمرالذي يستكمل أعماله في محافظة النجف الأربعاء حيث يختتم أعماله.

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