مصرع أربعة أطفال عراقيين بحريق في مخيم للنازحين جنوب كركوك

2019/02/05 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، مصرع 4 أطفال من عائلة واحدة، بعد أن التهمت النيران خيمتهم في مخيم للنازحين جنوب شرقي كركوك.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، إن «4 أطفال من أسرة واحدة لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في خيمتهم بمخيم نازراوة في ناحية ليلان جنوب شرقي كركوك».

وأشار العبيدي، في تصريح صحفي، إلى أن «والدَي الأطفال أصيبا بحروق أيضاً ونُقلا إلى المستشفى».

ولم يوضح المصدر سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن السبب هو انفجار مدفئة نفطية بالخيمة.

وأسفر تردي الأضاع الأمنية والإرهاب والعنف الطائفي في العراق إلى نزوح الملايين عن ديارهم، حيث لا يزال قسم كبير من هؤلاء في مخيمات للنازحين.

ومحافظة كركوك من أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، وتسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى منذ خيانة فريق من الاتحاد الوطني الكوردستاني في 16 أكتوبر 2017.





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