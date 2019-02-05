عادل عبد المهدي لرووداو: هناك تعاون غير مسبوق بين البيشمركة والقوات العراقية

2019/02/05 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، بأن " هناك تعاون غير مسبوق بين البيشمركة والقوات العراقية".وأضاف عبدالمهدي، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم، خلال رده على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، حول وجود إتفاقية بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية، ومدى تأثيرها على عودة الأمن للمناطق المتنازع عليها، بأنه "لا توجد إتفاقيات بهذا المعنى، لأن الإتفاقات تعقد بين الدول، بل هناك تعليمات ومحاضر جلسات وهناك أمور مشتركة بين وزارتين".مبيناً، بأن "البيشمركة هم اليوم جزء مهم من الحالة الأمنية ومن القوات العسكرية، وهناك تعاون غير مسبوق بين البيشمركة والقوات العراقية".وأردف، "لولا تعاون البيشمركة والحشد الشعبي والحشد العشائري والقوات الاخرى لما تمكنا من تحقيق النصر على داعش".

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