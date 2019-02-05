روسيا تواجه موجة بلاغات زائفة بوجود قنابل

2019/02/05 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت تقارير إخبارية روسية إلى أن موجة من البلاغات الزائفة بوجود قنابل دفعت السلطات في العاصمة موسكو إلى إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين.

وذكرت وكالة أنباء “إنترفاكس”، أن خدمات الطوارئ بموسكو تلقت ما يقرب من 300 تهديد بالقنابل، الثلاثاء، ما أدى إلى إجلاء نحو 50 ألف شخص.

وقالت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الحكومية، إن 130 موقعا استهدفوا بالخدع بوجود قنابل.

ولم يتم العثور على متفجرات.

واجتاحت موجة من التهديدات الزائفة بوجود قنابل روسيا في الأيام الأخيرة، ما دفع إلى إخلاء مراكز تسوق ومدارس ومباني رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت سلسلة مماثلة من البلاغات الزائفة المماثلة اجتاحت روسيا في عام 2017، ما تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.

وزعمت بعض وسائل الإعلام الروسية، أن البلاغات قد تكون قد أطلقت من أوكرانيا المجاورة، التي تخوض صراعا مع روسيا بعد ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.

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