الجوية يكشف حقيقة استقالة باسم قاسم

2019/02/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسكشف نادي القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة تقديم مدرب الفريق الكروي بالنادي باسم قاسم، استقالته من منصبه.وقال مدير الفريق جاسم غلام لـ"الغد برس" ان "ادارة النادي لم تتسلم لغاية اليوم، استقالة المدرب باسم قاسم من منصب مدرب الفريق الجوي".

واوضح غلام ان "الادارة ستعقد يوم غد الاربعاء اجتماعا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة باسم قاسم، لبحث عدد من الامور التي تخص الفريق، وحقيقة تقديم استقالته من عدمها، مثلما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي".يذكر ان فريق القوة الجوية تعادل اليوم الثلاثاء امام فريق نفط الوسط بهدف واحد لكل منهما.

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