ميلان ينافس إنتر وروما على نجم بورتو

2019/02/05 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأكدت تقارير صحفية رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع هيكتور هيريرا نجم وسط بورتو البرتغالي والمنتخب المكسيكي.

وبحسب ميدياست، فإن ميلان قد اتخذ خطوة واضحة للأمام في مسألة التعاقد مع اللاعب.



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ويعمل ميلان في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق مع جابرييل مورايس وكيل أعمال هيريرا.

وينتهي عقد المكسيكي البالغ من العمر 28 عاماً بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله حلاً مثالياً ومجانياً لأزمة وسط الروسونيري.

ويتواجد إنتر وروما في نفس السباق قبل تحرك ميلان الأخير، لضم اللاعب الذي خاض 35 مباراة هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً.





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