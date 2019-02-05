إطلاق هاتف ببطارية خارقة قريباً

2019/02/05 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة "إنرجايزر"، المعروفة بإنتاج البطاريات، عزمها إطلاق هاتف ذكي ببطارية "خارقة" تحمل ميزة تفتقر إليها الهواتف الذكية الموجودة في السوق، بالإضافة إلى شاشة قابلة

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