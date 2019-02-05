البكتيريا وراء سر مذاق القهوة!

2019/02/05 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف علماء أن القهوة تحصل على الطعم الذي يفضله عشاقها من الدور المهم الذي تلعبه البكتيريا.



وتكافح القهوة الكائنات الدقيقة، ما ينتج تفاعلاً كيميائياً يعطي

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