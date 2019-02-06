إيفانكا ترد على معرض فني يجسدها وهي تجمع فتات الخبز

2019/02/06 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت إيفانكا ترامب وإخوانها على معرض فني جديد يجسد ابنة الرئيس وهي تجمع فتات الخبز.

وعلقت إيفانكا على المعرض، في تغريدة بقولها، “يمكن للنساء اختيار أن يطرحن بعضهن بعضا أرضا أو مساعدة بعضهن بعضا في النهوض، وأنا اخترت الخيار الأخير”.

وقال شقيقها دونالد ترامب الابن، إنه “من المحزن، ولكن ليس من المفاجئ، أن نشاهد” النشاطات النسويات يطلقن هجمات على أساس الجنس ضد إيفانكا ترامب”.

وأضاف “في عالم أولئك الناشطات الهجمات على أساس الجنس مباحة”، إذا استهدفت خصومهن السياسيين.

قال إريك ترامب، لشبكة “فوكس نيوز”، إن شقيقته “امرأة قوية فعلت للنساء أكثر من أي شخص في واشنطن العاصمة”.

ودعت جنيفر روبيل، المسؤولة عن المعرض، الجمهور إلى “رمي الفتات على السجادة، ومشاهدة إيفانكا وهي تواجه بكياسة الفوضى، بابتسامة عريضة”.

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