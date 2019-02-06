شرطة النجدة تكشف تفاصيل جريمة الحسينية وتؤكد القبض على القاتل

2019/02/06 | 00:03

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء (5 شباط 2019)، القبض على "القاتل" بجريمة منطقة الحسينية،...





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