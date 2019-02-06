الرئيس صالح يفتتح معرض بغداد للكتاب الخميس المقبل

2019/02/06 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يفتتح رئيس الجمهورية معرض بغداد الدولي للكتاب يوم الخميس المقبل.

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