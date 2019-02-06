صافرة عراقية لإداراة مباراة عربية دولية

2019/02/06 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة مباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية، يوم الجمعة المقبل، إلى الحكم العراقي مهند قاسم.

وكان الفريق التونسي قد فاز في لقاء الذهاب خارج الديار أمام الرجاء البيضاوي بثنائية دون رد.وفي سياق متصل، نشير إلى أن بعثة الرجاء البيضاوي ستحل الأربعاء بتونس.انتهى

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