2019/02/06 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي عن مقتل ارهابي والقاء القبض على ارهابيين اثنين خلال تعرضهم لقوة امنية جنوب بهرز شرق قضاء بعقوبة.

وذكر العبادي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "قوة أمنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى بالاشتراك مع فوج طوارئ ديالى السابع ومفرزة من الجيش العراقي تمكنت خلال عملية دهم وتفتيش مناطق بزايز بهرز اثناء تفتيش احد المضافات اشتبكت القوة الامنية مع الارهابيين مما ادى الى قتل احدهم والقبض على اثنين اخرين وضبط كميات من الاسلحة الخفيفة والاعتدة كانت بحوزتهم اطراف ناحية بهرز".وتابع ان "عمليات الدهم والتفتيش متواصلة لمطاردة الخلايا الارهابية النائمة والقضاء عليها".انتهىبواسطة..



مصطفى الجوراني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ارهابي والقبض على أثنين آخرين في ديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ارهابي والقبض على أثنين آخرين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).