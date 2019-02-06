عضو بالفيدرالي يدعو لتثبيت معدلات الفائدة حتى تتضح التوقعات الاقتصادية

2019/02/06 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إنه يجب على البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة، حتى تصبح التوقعات الاقتصادية بالولايات المتحدة أكثر وضوحاً، مشيراً إلى أن هذا قد يستغرق عدة أشهر.





وأضاف "روبرت كابلان" رئيس الفيدرالي في دالاس خلال مقال له، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة أن يتحلى البنك بالصبر ويمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن معدل الفائدة حتى تصبح الصورة الاقتصادية أكثر وضوحًا".





وتابع عضو الفيدرالي: "أتوقع أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2019.





وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%، وتعهد بأن يكون صبوراً بشأن تشديد السياسة النقدية.





وأوضح "كابلان" أن مع وجود التضخم حول مستهدف البنك المركزي والبالغ 2%، يعطي الفيدرالي الرفاهية في الصبر على رفع معدلات الفائدة.





وحذر عضو الفيدرالي من حدوث تباطؤ للاقتصادي الأمريكي لعدة أشهر في عام 2019، موضحاً أن تشديد الظروف المالية، وتباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية أبرز المخاطر على أكبر اقتصادي في العالم.





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