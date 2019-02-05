كأس ملك إسبانيا 2018-19 | مواعيد مباريات نصف النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

2019/02/06 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء القادم 6 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 1 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وكما هو معلوم سيشهد هذا الدور كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة من نسختي ذهاب وإياب على سانتياجو بيرنابيو وكامب نو.

ستكون البداية في كتالونيا معق البلاوجرانا في أول أيام دور الـ4 من الكوبا، وكان أصحاب الأرض قد وصلوا لهذا الدور بعد أن تخطوا كولتورال ليونيسا في دور الـ32 بمجموع نتائج (5-1)، ثم انتصروا على ليفانتي بأربعة أهدافٍ لهدفين في مجموع مباراتي دور الـ16، أما ربع النهائي فقد واجهوا فيه إشبيلية الذي فاز ذهاباً بثنائيةٍ نظيفة، لكن ميسي سحقهم إياباً بستة أهدافٍ لهدف.



اختيارات المحررين فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار

سيقام كلاسيكو الإياب في نهاية شهر فبراير الجاري وسيحتضنه سانتياجو بيرنابيو كما سبق وذكرنا، وكان ريال مدريد قد تخطى ميليا في دور الـ32 بعشرة أهدافٍ لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم انتصر على ليجانيس بنتيجة (3-1) في دور الـ16، أما مواجهة ربع النهائي فكانت ضد جيرونا وانتصر الملكي بلقائي الذهاب والإياب بمجموع نتائج (7-3).

ستكون مواجهة نصف النهائي الأخرى بين فالنسيا وريال بيتيس، وقد بدأ الخفافيش مشوارهم في دور الـ32 الذي أقصوا منه إيبرو، وبعد ذلك تخطوا سبورتينج خيخون ومن ثم خيتافي، أما الفريق الأندلسي فقد تخطى راسينج ثم ريال سوسيداد ثم إسبانيول على التوالي.

وفي الأسطر التالية سنتعرف على كل شئ عن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19، موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والمباراة الأخرى، والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

الاتحاد الإسباني يدرس تطوير كأس الملك وتغيير نظامه

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19ستكون البداية بكلاسيكو الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 6 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 1 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، أما لقاء ريال بيتيس ضد فالنسيا فسيكون في اليوم التالي مباشرةً.

ميسي يظهر في تدريبات برشلونة - لكن هل يلعب الكلاسيكو؟

موعد مباراتي ذهاب كأس ملك إسبانيا 2018-19: المباراة الموعد الملعب الحكم برشلونة - ريال مدريد الأربعاء 6 فبراير 2019 ميلادياً، 1 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية كامب نو أنطونيو لاهوز ريال بيتيس - فالنسيا الخميس 7 فبراير 2019 ميلادياً، 2 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية بينيتو فيامارين كارلوس خراندي ستنطلق مباراة كلاسيكو إياب كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 22 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وفي اليوم التالي ستُلعب مباراة إياب نصف النهائي الأخرى بين فالنسيا وريال بيتيس في الميستايا.موعد مباراتي إياب كأس ملك إسبانيا 2018-19: المباراة الموعد الملعب ريال مدريد - برشلونة الأربعاء 27 فبراير 2019 ميلادياً، 22 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سانتياجو بيرنابيو فالنسيا - ريال بيتيس الخميس 28 فبراير 2019 ميلادياً، 23 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ميستايا ما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا؟ وكيف يمكنني متابعته؟تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث المباشر في الشرق الأوسط لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وبالتالي ستكون هي اجهة المخول لها نقل مجريات كلاسيكو الذهاب والإياب بين برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرةً.القنوات الناقلة للكلاسيكو ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا: المباراة الموعد القنوات الناقلة برشلونة - ريال مدريد الأربعاء 6 فبراير 2019 ميلادياً، 1 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - فالنسيا الخميس 7 فبراير 2019 ميلادياً، 2 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إذا لم تكن مشتركاً في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية لا تقلق فهناك أكثر من طريقة لمتابعة المباريات عبر الإنترنت، أولها هي خدمة بي إن كونكت التي تقدمها القناة العربية، والثانية هي خدمة التغطية المباشرة التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستبدأ قبل مباراتي الكلاسيكو بحوالي نصف ساعة وستنقل جميع كواليس وأحداث اللقائين.

نافاس يستعد لحراسة عرين ريال مدريد في الكلاسيكو

متابعة الكلاسيكو عبر الإنترنت: المباراة المتابعة عبر الإنترنت التغطية المباشرة لجول برشلونة - ريال مدريد beIN CONNECT اضغط هنا قبل الكلاسيكو بنصف ساعة ريال مدريد - برشلونة beIN CONNECT اضغط هنا قبل الكلاسيكو بنصف ساعة أبرز الغائبين عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19 للإصابة للإيقاف رافينيا - برشلونة مختار دياخابي - فالنسيا صامويل أومتيتي - برشلونة لا يوجد ياسبر سيليسين - برشلونة لا يوجد كريستيان تيو - ريال بيتيس لا يوجد خيسوس فاييخو - ريال مدريد لا يوجد خافيير خيمينيز - فالنسيا لا يوجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس ملك إسبانيا 2018-19 | مواعيد مباريات نصف النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس ملك إسبانيا 2018-19 | مواعيد مباريات نصف النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).