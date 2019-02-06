زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال أذربيجان

2019/02/06 | 00:34

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بغداد اليوم - متابعة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع في شمال أذربيجان.

وبحسب الهيئة فان الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 26 كيلومترا شمال شرقي مدينة باسكال.

بغداد اليوم- متابعة

صادق مجلس النواب الفرنسي، الثلاثاء (5 شباط 2019)، على مشروع قانون يشدد قواعد التظاهر في البلاد.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، وفق ما نقلت "رويترز"، 387 نائبا مقابل 92 نائبا صوت ضده، ومن المتوقع مناقشة القانون في مجل

بغداد اليوم- متابعة

ضرب زلزال قوي، الثلاثاء، منطقة قرب جامو وكشمير شمال الهند.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، مشيرا إلى أنه وقع قرب ولاية جامو وكشمير.

وذكرت "رويترز" أن الزلزال وقع على بعد 118

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن أن ينشئ حائطا بشريا على حدود المكسيك، عند الضرورة.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة

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