نجدة بغداد تلقي القبض على عصابة تتكون من ثلاثة اشخاص

2019/02/06 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دوريات نجدة قاطع الحسينية من القاء القبض على شخص قام باقتحام دار وسرقة مصوغات ذهبية وقتل صاحبة الدار بآلة جارحة.

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