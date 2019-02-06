صحفي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ليبيا بعد تكرار ضبط شحنات أسلحة

2019/02/06 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الكاتب الصحفي الليبي، معتز قادربوه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ليبيا، بعد تكرار ضبط الشحنات التركية، التي تحمل أسلحة يتم استخدامها في الأغراض العسكرية، في ميناء الخمس بليبيا، خاصة أن هناك حظر تسليح لليبيا.

وأكد الصحفي الليبي، على ضرورة مساءلة السفير التركي في ليبيا عن هذه الشحنات، التي حاولت الدخول للأراضي الليبية بمخالفة للقانون.

وكان الجيش الوطني الليبي شن غارات على مواقع لمسلحي المعارضة التشادية وحلفائهم في جنوب ليبيا.

وأفاد بيان للجيش بأن من وصفهم بالمرتزقة التشاديين تكبدوا خسائر فادحة في الأفراد والعتاد في منطقة مرزق.

تفاصيل أكثر مع الإعلامي محمد المغربي، عبر الفقرة الإخبارية.

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