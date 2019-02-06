إنفوجرافيك| الاتحاد الأوروبي وتشكيلاته المختلفة

2019/02/06 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع معدل البطالة بمقدار 0.7% في منطقة اليورو و0.8% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالعام الماضي.

ففي جمهورية التشيك انخفض معدل البطالة إلى 12,4%، واستقر عند نسبة 14,1% في لاتافيا، و15,4% في بريطانيا، وفي بولندا انخفص إلى 19%، والسويد 20,4%، وبلغاريا 21,3%.

تأتي تلك النتائج في الوقت الذي زادت فيه معدلات التوظيف في منطقة اليورو 0.4% لفترة ما بعد الأزمة في الربع الثاني من العام، في علامة إيجابية للنمو الاقتصادي في المستقبل، رغم تأكيد النقابات أن أعداد العاملين بمنطقة العملة الموحدة مازالت متدنية للغاية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، إن التوظيف في المنطقة التي تضم 19 دولة، زاد 0.4% خلال الربع الثاني من 2016، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بينما ارتفع 1.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستمد نمو الوظائف قوته بشكل رئيسي من قطاعي الزراعة والخدمات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقدر يوروستات أن 153.3 مليون شخص في منطقة اليورو كانت لديهم وظائف في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من 2008، حينما كانت المنطقة متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007. وبهذا ترتفع مستويات التوظيف بمنطقة اليورو لعشرة أرباع متتالية.

وسجلت كل دولة في المنطقة نموا في الوظائف باستثناء فنلندا حيث استقر الرقم.



ومن بين دول اليورو ذات مستويات البطالة الأعلى جاء نمو الوظائف قويا عند 0.8% في قبرص، و0.5% في إيطاليا وإسبانيا واليونان.

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