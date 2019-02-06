2019/02/06 | 00:52

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مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة "والت ديزني" لكنها تمكنت من تجاوز توقعات المحللين في الربع المالي الأول في 2019.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرباح عند 2.78 مليار دولار (1.86 دولار للسهم) خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 4.42 مليار دولار ( 2.91 دولار للسهم)في الفترة نفسها في 2017.





وعلى مستوى نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فتراجع إلى 1.84 دولار في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر، مقابل 1.89 دولار للسهم في الفترة المماثلة من عام 2017.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيبلغ 1.54 دولار في نفس الفترة.





وأوضح بيان الشركة إنها سجلت إيرادات بقيمة 15.30 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 15.35 مليار دولار في الربع المقارن من 2017.





وأشارت تقديرات المحللين إلى أن إيرادات "والت ديزني" سترتفع عند 15.16 مليار دولار.





وأوضحت الشركة أنها حققت زيادة في إيرادات الشبكات الإعلامية بنسبة 7% إلى 5.9 مليار دولار على أساس سنوي.





وأنهى سهم الشركة الأمريكية تعاملات اليوم قبل إعلان نتائج الأعمال مرتفعاً بنحو 0.8% عند مستوى 112.66 دولار، كما ارتفعت في تداولات ما بعد الجلسة نحو 2% عند 114.58 دولار.





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