محدث..الأسهم الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى بشهرين قبيل خطاب حالة الاتحاد

2019/02/06 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى في شهرين في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب خطاب حالة الاتحاد، واستمرار إعلان نتائج أعمال الشركات.





وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً في "وول ستريت"، كما قاد سهما "آبل" و"إنتل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





ويترقب المستثمرون خطاب حالة الاتحاد الذي يُلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم، والذي من المتوقع أن يركز على التجارة وخلاف تمويل الجدار العازل.





وارتفعت أرباح وإيرادات "ألفابت" بأكثر من توقعات المحللين، لكن الشركة عانت من زيادة في التكاليف وتراجع أسعار إعلانات جوجل خلال الربع الرابع من العام الماضي.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 7 أشهر.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 172.1 نقطة، ليصل إلى 25411.5 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بوزر" بنسبة 0.5% إلى 2737.7 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.7% إلى 7402.08 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2%إلى 96.048.





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