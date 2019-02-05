فيديو - رامون دياز يصل القاهرة

2019/02/06 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي بيراميدز وصول الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الجديد للفريق، إلى العاصمة القاهرة، من أجل بدء مهام عمله رسميًا.

وكان تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، قد تعاقد مع الأرجنتيني خلفًا للجهاز الفني لحسام حسن؛ المدير الفني السابق.

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إقالة حسام حسن جاء عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثية لكل فريق، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.

ها هو هنا..



الداهية رامون دياز يصل مصر ⚪🔵🇪🇬🔥 pic.twitter.com/hlbIl0wWTh— Pyramids F.C.



(@pyramidsfc) ٥ فبراير ٢٠١٩وقاد بيراميدز خلال المباراة الأخيرة أحمد حسن؛ المشرف العام على الكرة بالنادي، أمام الداخلية، والتي حقق بها فريقه الفوز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ21.

ومن المقرر أن يقود دياز بيراميدز في أول مباراة رسمية له في 14 من الشهر الجاري، أمام سموحة، ضمن الجولة الـ22.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وإن كان للفارس الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

💢رسميًا : الاتحاد الإنجليزي يطلب توضيح كتابيًا من يورجن كلوب بعد تصريحاته عن حكم مباراة وست هام وليفربول أمس.هذا ما قاله كلوب بالأمس👇◀️ يبدو أن حكم المباراة عرف بين شوطي المباراة، بأن الهدف جاء من تسلل، وذلك يُفسر قراراته الغريبة، فهو رأى أن النقطة لكل فريق ستكون عادل".



pic.twitter.com/FJqUAFVJSO— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

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