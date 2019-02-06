الجبهة الشعبية التونسية تتهم مسؤولين بالتواطؤ في اغتيال بلعيد

2019/02/06 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وزارة الداخلية التونسية بالكشف عن الوئاثق التي تثبت تورط حزب النهضة في عمليات الاغتيال.

وقالت الجبهة الشعبية التونسية، إن غياب الإرادة السياسية يؤثر على التقدم في التحقيقات في اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي.

ومن جانبه، قال عضو المجلس المركزي للجبة الشعبية، غسان بوعزي، إن كشف حقيقة قضية بلعيد يتطلب إرادة سياسية وطنية.

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