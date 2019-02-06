أنقرة تهدد بإقامة منطقة عازلة شمال سوريا بشكل منفرد

2019/02/06 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت تركيا بإقامة منطقة عازلة شمال سوريا، بشكل منفرد، إذا استمر الخلاف مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لم ير حتى الآن خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة، مشددا على ضرورة إخراج من وصفهم بالإرهابيين من منبج السورية خلال بضعة أسابيع.

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